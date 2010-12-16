Исмаэль Бланко
№18
Нападающий
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Команда
Возраст
38
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
АЕК
0 : 3
Зенит
40'
40'
40'
16.12.2010 16 дек. 2010 чт 23:05
40'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
АЕК
0
Зенит
3
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
Хайдук
1 : 3
АЕК
84'
84'
84'
01.12.2010 01 дек. 2010 ср 21:00
84'
минуты: 80' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Хайдук
1
АЕК
3
минуты: 80' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 5 тур
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
АЕК
1 : 1
Андерлехт
49'
49'
49'
04.11.2010 04 нояб. 2010 чт 23:05
49'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
1
Андерлехт
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
Андерлехт
3 : 0
АЕК
21.10.2010 21 окт. 2010 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Андерлехт
3
АЕК
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
Зенит
4 : 2
АЕК
30.09.2010 30 сент. 2010 чт 20:00
минуты: 81' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Зенит
4
АЕК
2
минуты: 81' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
АЕК
3 : 1
Хайдук
16.09.2010 16 сент. 2010 чт 22:05
минуты: 90' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
АЕК
3
Хайдук
1
минуты: 90' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур