Никос Либеропулос
№33
Нападающий
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Команда
АЕК
Возраст
45
Рост
186
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
АЕК
1 : 2
Штурм
29.09.2011 29 сент. 2011 чт 20:00
минуты: 78' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
АЕК
1
Штурм
2
минуты: 78' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
Андерлехт
4 : 1
АЕК
15.09.2011 15 сент. 2011 чт 22:05
минуты: 1' - 57'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Андерлехт
4
АЕК
1
минуты: 1' - 57' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур