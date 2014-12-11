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Коронавирус
Василиос Пляцикас
№22
Защитник
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Команда
Металлург
Возраст
33
Рост
178
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
германия. бундеслига
Сезон:
2014/2015
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
Зальцбург
5 : 1
Астра
11.12.2014
11 дек. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Зальцбург
5
Астра
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
Астра
1 : 0
Динамо
27.11.2014
27 нояб. 2014
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Астра
1
Динамо
0
был в запасе
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
Астра
1 : 1
Селтик
06.11.2014
06 нояб. 2014
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Астра
1
Селтик
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
Селтик
2 : 1
Астра
23.10.2014
23 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Селтик
2
Астра
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
Астра
1 : 2
Зальцбург
02.10.2014
02 окт. 2014
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Астра
1
Зальцбург
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
Динамо
5 : 1
Астра
90'
90'
90'
18.09.2014
18 сент. 2014
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Динамо
5
Астра
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур