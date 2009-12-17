Тамандани Нсалива
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
Бенфика
2 : 1
АЕК
17.12.2009 17 дек. 2009 чт 23:05
минуты: 46' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бенфика
2
АЕК
1
минуты: 46' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 6 тур
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
АЕК
2 : 2
БАТЭ
05.11.2009 05 нояб. 2009 чт 23:05
минуты: 1' - 67'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
АЕК
2
БАТЭ
2
минуты: 1' - 67' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
БАТЭ
2 : 1
АЕК
22.10.2009 22 окт. 2009 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
БАТЭ
2
АЕК
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
Эвертон
4 : 0
АЕК
17.09.2009 17 сент. 2009 чт 22:05
минуты: 13' - 46'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Эвертон
4
АЕК
0
минуты: 13' - 46' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур