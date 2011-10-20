Пантелис Кафес
№1
Полузащитник
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Команда
АЕК
Возраст
42
Рост
181
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
Локомотив
3 : 1
АЕК
20.10.2011 20 окт. 2011 чт 19:00
минуты: 58' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
3
АЕК
1
минуты: 58' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур