Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Криштиану Роналду
Эден Азар
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Златан Ибрагимович
Никола Влашич
Россия
Англия
Испания
Италия
Польша
Хорватия
Словакия
Франция
Швеция
Швейцария
Финляндия
Химки
Локомотив
Челси
Зенит
ЦСКА
Спартак
Манчестер Сити
Кельн
Краснодар
Барселона
Манчестер Юнайтед
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
Химки
Локомотив
Кубок России
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жералду (Жералду Алвеш)
№2
Защитник
Подписаться
Команда
Астра
Возраст
40
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
лига европы квалификация
Сезон:
2016/2017
2011/2012
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
Генк
1 : 0
Астра
74'
74'
74'
23.02.2017
23 февр. 2017
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017
16 февр. 2017
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала