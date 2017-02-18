Кристофер Магуайр
№28
Нападающий
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Команда
Оксфорд
Возраст
32
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 18:00
Мидлсбро
3 : 2
Оксфорд
64'
64'
64'
18.02.2017 18 февр. 2017 сб 18:00
64'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/8 финала
Мидлсбро
3
Оксфорд
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/8 финала
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
Оксфорд
3 : 0
Ньюкасл Юнайтед
28.01.2017 28 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/16 финала
Оксфорд
3
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/16 финала
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
Ротерхэм
2 : 3
Оксфорд
07.01.2017 07 янв. 2017 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Оксфорд
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала