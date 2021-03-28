Эндрю Консидайн
№4
Защитник
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Команда
Абердин
Возраст
34
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
Израиль
1 : 1
Шотландия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Израиль
1
Шотландия
1
был в запасе