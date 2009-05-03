Эмилиано Бонаццоли
№32
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009 03 мая 2009 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
был в запасе
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:30
Фиорентина
4 : 1
Рома
25.04.2009 25 апр. 2009 сб 21:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
4
Рома
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
Удинезе
3 : 1
Фиорентина
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 16:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
3
Фиорентина
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 14:00
Аталанта
1 : 2
Фиорентина
05.04.2009 05 апр. 2009 вс 14:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1
Фиорентина
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Сиена
22.03.2009 22 марта 2009 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Сиена
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009 15 марта 2009 вс 22:30
Интер
2 : 0
Фиорентина
15.03.2009 15 марта 2009 вс 22:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Фиорентина
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
Фиорентина
0 : 2
Палермо
58'
58'
58'
08.03.2009 08 марта 2009 вс 17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
0
Палермо
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Фиорентина
23'
23'
23'
01.03.2009 01 марта 2009 вс 17:00
23'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
22.02.2009 22 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2
Кьево
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
Дженоа
3 : 3
Фиорентина
82'
82'
82'
15.02.2009 15 февр. 2009 вс 17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3
Фиорентина
3
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
Фиорентина
1 : 0
Лацио
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1
Лацио
0
был в запасе
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
Фиорентина
2 : 1
Наполи
28.01.2009 28 янв. 2009 ср 22:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2
Наполи
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
24.01.2009 24 янв. 2009 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
1
Фиорентина
0
был в запасе
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 22:30
Милан
1 : 0
Фиорентина
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 22:30
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Сампдория
11.01.2009 11 янв. 2009 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1
Сампдория
1
был в запасе
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Фиорентина
21.12.2008 21 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Фиорентина
1
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
Сампдория
3 : 0
Катания
23.11.2008 23 нояб. 2008 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Катания
0
был в запасе