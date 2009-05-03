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Эмилиано Бонаццоли
№32
Нападающий
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Команда
Возраст
42
Рост
192
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2008/2009
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
Фиорентина
1 : 0
Торино
03.05.2009
03 мая 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
1
Торино
0
был в запасе
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:30
Фиорентина
4 : 1
Рома
25.04.2009
25 апр. 2009
сб
21:30
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Фиорентина
4
Рома
1
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
Удинезе
3 : 1
Фиорентина
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
16:00
минуты: 59' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Удинезе
3
Фиорентина
1
минуты: 59' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
14:00
Аталанта
1 : 2
Фиорентина
05.04.2009
05 апр. 2009
вс
14:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Аталанта
1
Фиорентина
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Сиена
22.03.2009
22 марта 2009
вс
17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Фиорентина
1
Сиена
0
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
15.03.2009
15 марта 2009
вс
22:30
Интер
2 : 0
Фиорентина
15.03.2009
15 марта 2009
вс
22:30
минуты: 86' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
2
Фиорентина
0
минуты: 86' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
Фиорентина
0 : 2
Палермо
58'
58'
58'
08.03.2009
08 марта 2009
вс
17:00
минуты: 57' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Фиорентина
0
Палермо
2
минуты: 57' - 90' / Италия. Серия А, 27 тур
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
1 : 1
Фиорентина
23'
23'
23'
01.03.2009
01 марта 2009
вс
17:00
23'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Реджо-ди-Калабрия
1
Фиорентина
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
Фиорентина
2 : 1
Кьево
22.02.2009
22 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 68' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Фиорентина
2
Кьево
1
минуты: 68' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
Дженоа
3 : 3
Фиорентина
82'
82'
82'
15.02.2009
15 февр. 2009
вс
17:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Дженоа
3
Фиорентина
3
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
Фиорентина
1 : 0
Лацио
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Фиорентина
1
Лацио
0
был в запасе
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
Фиорентина
2 : 1
Наполи
28.01.2009
28 янв. 2009
ср
22:30
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Фиорентина
2
Наполи
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:30
Ювентус
1 : 0
Фиорентина
24.01.2009
24 янв. 2009
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Ювентус
1
Фиорентина
0
был в запасе
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
22:30
Милан
1 : 0
Фиорентина
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
22:30
минуты: 72' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Милан
1
Фиорентина
0
минуты: 72' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Сампдория
11.01.2009
11 янв. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
1
Сампдория
1
был в запасе
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
Сампдория
0 : 1
Фиорентина
21.12.2008
21 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сампдория
0
Фиорентина
1
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
Реджо-ди-Калабрия
0 : 2
Сампдория
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Реджо-ди-Калабрия
0
Сампдория
2
был в запасе
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
Сампдория
3 : 0
Катания
23.11.2008
23 нояб. 2008
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
3
Катания
0
был в запасе