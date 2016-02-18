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Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Киберспорт
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Рето Циглер
№3
Защитник
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Команда
Сьон
Возраст
35
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
италия. серия а
россия. премьер-лига
россия. кубок
италия. кубок
Сезон:
2015/2016
2012/2013
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
Сьон
1 : 2
Брага
18.02.2016
18 февр. 2016
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сьон
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала