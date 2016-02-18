Рето Циглер
№3
Защитник
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Команда
Сьон
Возраст
35
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
Сьон
1 : 2
Брага
18.02.2016 18 февр. 2016 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Сьон
1
Брага
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала