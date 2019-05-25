Паоло Саммарко
№23
Полузащитник
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Команда
Фрозиноне
Возраст
38
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
Фрозиноне
0 : 0
Кьево
25.05.2019 25 мая 2019 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0
Кьево
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 38 тур
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
Милан
2 : 0
Фрозиноне
19.05.2019 19 мая 2019 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Милан
2
Фрозиноне
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 37 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
Фрозиноне
1 : 3
Удинезе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Фрозиноне
1
Удинезе
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
Сассуоло
2 : 2
Фрозиноне
8'
23'
8'
23'
8'
23'
05.05.2019 05 мая 2019 вс 16:00
8'
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Сассуоло
2
Фрозиноне
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
Фрозиноне
0 : 2
Наполи
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 13:30
был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фрозиноне
0
Наполи
2
был в запасе
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
Фрозиноне
1 : 3
Интер
14.04.2019 14 апр. 2019 вс 21:30
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фрозиноне
1
Интер
3
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:30
Фиорентина
0 : 1
Фрозиноне
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 13:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Фиорентина
0
Фрозиноне
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
Фрозиноне
3 : 2
Парма
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Фрозиноне
3
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 30 тур
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
Дженоа
0 : 0
Фрозиноне
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Дженоа
0
Фрозиноне
0
был в запасе
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
Фрозиноне
2 : 3
Рома
23.02.2019 23 февр. 2019 сб 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Фрозиноне
2
Рома
3
был в запасе
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
Ювентус
3 : 0
Фрозиноне
15.02.2019 15 февр. 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Ювентус
3
Фрозиноне
0
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Сампдория
0 : 1
Фрозиноне
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сампдория
0
Фрозиноне
1
был в запасе
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 21:00
Фрозиноне
0 : 1
Лацио
04.02.2019 04 февр. 2019 пн 21:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фрозиноне
0
Лацио
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 14:30
Фрозиноне
0 : 5
Аталанта
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фрозиноне
0
Аталанта
5
был в запасе
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
Кьево
1 : 0
Фрозиноне
29.12.2018 29 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Кьево
1
Фрозиноне
0
был в запасе
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
Фрозиноне
0 : 0
Милан
26.12.2018 26 дек. 2018 ср 14:30
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фрозиноне
0
Милан
0
был в запасе
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
Удинезе
1 : 1
Фрозиноне
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Удинезе
1
Фрозиноне
1
был в запасе
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
Фрозиноне
0 : 2
Сассуоло
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фрозиноне
0
Сассуоло
2
был в запасе
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:00
Наполи
4 : 0
Фрозиноне
08.12.2018 08 дек. 2018 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Наполи
4
Фрозиноне
0
был в запасе