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Коронавирус
Даниеле Франческини
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
45
Рост
178
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2009/2010
2008/2009
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
Палермо
1 : 1
Сампдория
09.05.2010
09 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Палермо
1
Сампдория
1
был в запасе
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
Сампдория
2 : 0
Ливорно
02.05.2010
02 мая 2010
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Сампдория
2
Ливорно
0
был в запасе
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
Сампдория
1 : 0
Дженоа
11.04.2010
11 апр. 2010
вс
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Сампдория
1
Дженоа
0
был в запасе
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
Кьево
1 : 2
Сампдория
03.04.2010
03 апр. 2010
сб
16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Кьево
1
Сампдория
2
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
Сиена
1 : 2
Сампдория
07.02.2010
07 февр. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1
Сампдория
2
был в запасе
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
Сампдория
2 : 0
Аталанта
31.01.2010
31 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Сампдория
2
Аталанта
0
был в запасе
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
Наполи
1 : 0
Сампдория
10.01.2010
10 янв. 2010
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Наполи
1
Сампдория
0
был в запасе
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
Сампдория
1 : 1
Палермо
06.01.2010
06 янв. 2010
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Сампдория
1
Палермо
1
был в запасе
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
Ливорно
3 : 1
Сампдория
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ливорно
3
Сампдория
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
22:45
Сампдория
0 : 0
Рома
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сампдория
0
Рома
0
был в запасе
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
Милан
3 : 0
Сампдория
05.12.2009
05 дек. 2009
сб
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
3
Сампдория
0
был в запасе
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
Сампдория
0 : 0
Бари
01.11.2009
01 нояб. 2009
вс
17:00
минуты: 1' - 54'
Италия. Серия А, 11 тур
Сампдория
0
Бари
0
минуты: 1' - 54' / Италия. Серия А, 11 тур
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
Ювентус
5 : 1
Сампдория
28.10.2009
28 окт. 2009
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
5
Сампдория
1
был в запасе
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Сампдория
18.10.2009
18 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
1
Сампдория
1
был в запасе
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
Сампдория
1 : 1
Парма
04.10.2009
04 окт. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Сампдория
1
Парма
1
был в запасе
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
19:00
Сампдория
1 : 0
Интер
26.09.2009
26 сент. 2009
сб
19:00
минуты: 81' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Интер
0
минуты: 81' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
Фиорентина
2 : 0
Сампдория
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
2
Сампдория
0
был в запасе
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
Сампдория
4 : 1
Сиена
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
16:00
минуты: 78' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
4
Сиена
1
минуты: 78' - 90' / Италия. Серия А, 4 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
Аталанта
0 : 1
Сампдория
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Аталанта
0
Сампдория
1
был в запасе
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
Катания
1 : 2
Сампдория
23.08.2009
23 авг. 2009
вс
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Катания
1
Сампдория
2
был в запасе