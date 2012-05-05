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Дженнаро Дельвеккио
№82
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
191
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
Лечче
0 : 1
Фиорентина
37'
37'
37'
05.05.2012
05 мая 2012
сб
19:00
минуты: 1' - 63'
Италия. Серия А, 37 тур
Лечче
0
Фиорентина
1
минуты: 1' - 63' / Италия. Серия А, 37 тур
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
Ювентус
1 : 1
Лечче
82'
82'
82'
02.05.2012
02 мая 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Ювентус
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 36 тур
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
1 : 2
Парма
29.04.2012
29 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Лечче
1
Парма
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 35 тур
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
Лечче
0 : 2
Наполи
53'
53'
53'
25.04.2012
25 апр. 2012
ср
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
0
Наполи
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 33 тур
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
Лацио
1 : 1
Лечче
22.04.2012
22 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Лацио
1
Лечче
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 34 тур
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
Катания
1 : 2
Лечче
11.04.2012
11 апр. 2012
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Катания
1
Лечче
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 32 тур
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
Лечче
4 : 2
Рома
48'
48'
48'
07.04.2012
07 апр. 2012
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 31 тур
Лечче
4
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 31 тур
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
Лечче
0 : 0
Чезена
01.04.2012
01 апр. 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 57'
Италия. Серия А, 30 тур
Лечче
0
Чезена
0
минуты: 1' - 57' / Италия. Серия А, 30 тур
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
Новара
0 : 0
Лечче
25.03.2012
25 марта 2012
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Новара
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
Лечче
1 : 1
Палермо
18.03.2012
18 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Лечче
1
Палермо
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
Лечче
2 : 2
Дженоа
45'
45'
45'
04.03.2012
04 марта 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Лечче
2
Дженоа
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 26 тур
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
Лечче
4 : 1
Сиена
19.02.2012
19 февр. 2012
вс
14:30
минуты: 90' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Лечче
4
Сиена
1
минуты: 90' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
Аталанта
0 : 0
Лечче
12.02.2012
12 февр. 2012
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Аталанта
0
Лечче
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
Катания
1 : 1
Рома
08.02.2012
08 февр. 2012
ср
22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Катания
1
Рома
1
был в запасе
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
Удинезе
2 : 1
Лечче
34'
34'
34'
01.02.2012
01 февр. 2012
ср
22:45
минуты: 1' - 55'
Италия. Серия А, 21 тур
Удинезе
2
Лечче
1
минуты: 1' - 55' / Италия. Серия А, 21 тур
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
Катания
1 : 1
Парма
28.01.2012
28 янв. 2012
сб
20:00
минуты: 65' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Катания
1
Парма
1
минуты: 65' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
Удинезе
2 : 1
Катания
22.01.2012
22 янв. 2012
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Удинезе
2
Катания
1
был в запасе
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
Катания
2 : 0
Палермо
73'
73'
73'
18.12.2011
18 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Катания
2
Палермо
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
Аталанта
1 : 1
Катания
35'
35'
35'
11.12.2011
11 дек. 2011
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
1
Катания
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
Лечче
0 : 1
Катания
26.11.2011
26 нояб. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 56'
Италия. Серия А, 13 тур
Лечче
0
Катания
1
минуты: 1' - 56' / Италия. Серия А, 13 тур
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