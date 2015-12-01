Стефано Луккини
№6
Защитник
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Команда
Чезена
Возраст
40
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 20:00
Торино
4 : 1
Чезена
79'
79'
79'
01.12.2015 01 дек. 2015 вт 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала