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Коронавирус
Стефано Луккини
№6
Защитник
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Команда
Чезена
Возраст
40
Рост
186
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. кубок
италия. серия а
лига европы групповой этап
Сезон:
2015/2016
2008/2009
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
20:00
Торино
4 : 1
Чезена
79'
79'
79'
01.12.2015
01 дек. 2015
вт
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Кубок, 1/16 финала
Торино
4
Чезена
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Кубок, 1/16 финала