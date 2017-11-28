Винченцо Фьорилло
№1
Вратарь
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Команда
Пескара
Возраст
31
Рост
190
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
Сампдория
4 : 1
Пескара
28.11.2017 28 нояб. 2017 вт 23:00
был в запасе
Италия. Кубок, 1/16 финала
Сампдория
4
Пескара
1
был в запасе