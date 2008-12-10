Олег Допилка
№20
Защитник
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Команда
Возраст
35
Рост
181
Вес
69
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
Динамо
1 : 0
Фенербахче
10.12.2008 10 дек. 2008 ср 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Динамо
1
Фенербахче
0
был в запасе
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
Арсенал
1 : 0
Динамо
25.11.2008 25 нояб. 2008 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Арсенал
1
Динамо
0
был в запасе