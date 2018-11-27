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Стив фон Берген
№5
Защитник
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Команда
Янг Бойз
Возраст
37
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
италия. серия а
германия. бундеслига
Сезон:
2018/2019
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Янг Бойз
27.11.2018
27 нояб. 2018
вт
23:00
минуты: 1' - 46'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Манчестер Юнайтед
1
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 46' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
20:55
Валенсия
3 : 1
Янг Бойз
67'
67'
67'
07.11.2018
07 нояб. 2018
ср
20:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Валенсия
3
Янг Бойз
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
23.10.2018
23 окт. 2018
вт
19:55
Янг Бойз
1 : 1
Валенсия
23.10.2018
23 окт. 2018
вт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Янг Бойз
1
Валенсия
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
19:55
Ювентус
3 : 0
Янг Бойз
02.10.2018
02 окт. 2018
вт
19:55
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ювентус
3
Янг Бойз
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
Янг Бойз
0 : 3
Манчестер Юнайтед
19.09.2018
19 сент. 2018
ср
22:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Янг Бойз
0
Манчестер Юнайтед
3
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур