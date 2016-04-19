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Анхель Лопес
№6
Защитник
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Команда
Возраст
40
Рост
180
Вес
71
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов
Сезон:
2015/2016
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
22:00
Бетис
1 : 0
Лас-Пальмас
19.04.2016
19 апр. 2016
вт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Бетис
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:15
Лас-Пальмас
1 : 1
Спортинг
16.04.2016
16 апр. 2016
сб
19:15
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Лас-Пальмас
1
Спортинг
1
был в запасе
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
Реал Сосьедад
0 : 1
Лас-Пальмас
19.03.2016
19 марта 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Реал Сосьедад
0
Лас-Пальмас
1
был в запасе
13.03.2016
13 марта 2016
вс
22:30
Лас-Пальмас
1 : 2
Реал
13.03.2016
13 марта 2016
вс
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Лас-Пальмас
1
Реал
2
был в запасе
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:15
Вильярреал
0 : 1
Лас-Пальмас
05.03.2016
05 марта 2016
сб
20:15
минуты: 84' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
0
Лас-Пальмас
1
минуты: 84' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:15
Райо Вальекано
2 : 0
Лас-Пальмас
06.02.2016
06 февр. 2016
сб
20:15
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Райо Вальекано
2
Лас-Пальмас
0
был в запасе