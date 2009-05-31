Хуанде (Хуан де Диос Прадос)
№8
Полузащитник
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Команда
Специя
Возраст
34
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009 31 мая 2009 вс 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009 23 мая 2009 сб 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
17.05.2009 17 мая 2009 вс 18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
был в запасе
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009 22 апр. 2009 ср 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009 19 апр. 2009 вс 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009 21 февр. 2009 сб 22:00
минуты: 1' - 53'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6
Бетис
1
минуты: 1' - 53' / Испания. Примера, 24 тур
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
33'
15'
33'
15'
33'
15'
01.02.2009 01 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009 25 янв. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008 14 дек. 2008 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе