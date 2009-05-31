Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Криштиану Роналду
Александр Головин
Эден Азар
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Никола Влашич
Кевин Де Брюйне
Россия
Англия
Испания
Польша
Италия
Хорватия
Словакия
Франция
Швеция
Белоруссия
Украина
Локомотив
Химки
Челси
ЦСКА
Зенит
Манчестер Сити
Спартак
Кельн
Краснодар
Зальцбург
Барселона
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
РПЛ
Альфонсо Дэвис
Эрлинг Холанд
Кубок России
Локомотив
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Хуанде (Хуан де Диос Прадос)
№8
Полузащитник
Подписаться
Команда
Специя
Возраст
34
Рост
183
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2008/2009
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
Бетис
1 : 1
Вальядолид
31.05.2009
31 мая 2009
вс
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Бетис
1
Вальядолид
1
был в запасе
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
Малага
1 : 1
Бетис
23.05.2009
23 мая 2009
сб
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Малага
1
Бетис
1
был в запасе
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
Бетис
2 : 0
Альмерия
17.05.2009
17 мая 2009
вс
18:00
был в запасе
Испания. Примера, 36 тур
Бетис
2
Альмерия
0
был в запасе
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Эспаньол
2 : 0
Бетис
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 72' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Эспаньол
2
Бетис
0
минуты: 72' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
Бетис
1 : 2
Валенсия
22.04.2009
22 апр. 2009
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
Бетис
2 : 0
Спортинг
19.04.2009
19 апр. 2009
вс
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Бетис
2
Спортинг
0
был в запасе
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
Реал
6 : 1
Бетис
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
22:00
минуты: 1' - 53'
Испания. Примера, 24 тур
Реал
6
Бетис
1
минуты: 1' - 53' / Испания. Примера, 24 тур
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
Бетис
2 : 2
Хетафе
33'
15'
33'
15'
33'
15'
01.02.2009
01 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Бетис
2
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
Рекреативо
1 : 0
Бетис
25.01.2009
25 янв. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Рекреативо
1
Бетис
0
был в запасе
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
Атлетико
2 : 0
Бетис
14.12.2008
14 дек. 2008
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
2
Бетис
0
был в запасе