Виктор Головатенко
№5
Защитник
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Команда
Заря
Возраст
37
Рост
189
Вес
87
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
Заря
1 : 1
Гурник
19.07.2018 19 июля 2018 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Заря
1
Гурник
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд