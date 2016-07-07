Кенни Миллер
№9
Нападающий
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Команда
Рейнджерс
Возраст
41
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
Шахтер
5 : 0
Рунавик
42'
42'
42'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 21:00
42'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Шахтер
5
Рунавик
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
ХИК
1 : 1
Атлантас
82'
82'
82'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
ХИК
1
Атлантас
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд