Льюис Прайс
№12
Вратарь
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Команда
Ротерхэм
Возраст
36
Рост
191
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
Ротерхэм
2 : 3
Халл Сити
04.01.2020 04 янв. 2020 сб 15:31
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Ротерхэм
2
Халл Сити
3
был в запасе