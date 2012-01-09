Майк Тэйлор
№24
Вратарь
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Команда
Возраст
49
Рост
193
Вес
89
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
Арсенал
1 : 0
Лидс
09.01.2012 09 янв. 2012 пн 22:45
был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Арсенал
1
Лидс
0
был в запасе