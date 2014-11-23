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Коронавирус
Томаш Купиш
№30
Полузащитник
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Команда
Циттаделла
Возраст
31
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
Сезон:
2014/2015
2013/2014
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
Удинезе
1 : 1
Кьево
23.11.2014
23 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Удинезе
1
Кьево
1
был в запасе
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
Кьево
2 : 1
Чезена
09.11.2014
09 нояб. 2014
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кьево
2
Чезена
1
был в запасе
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
Палермо
1 : 0
Кьево
29.10.2014
29 окт. 2014
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Палермо
1
Кьево
0
был в запасе
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
21:45
Милан
2 : 0
Кьево
04.10.2014
04 окт. 2014
сб
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Милан
2
Кьево
0
был в запасе
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
Сампдория
2 : 1
Кьево
24.09.2014
24 сент. 2014
ср
21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Сампдория
2
Кьево
1
был в запасе