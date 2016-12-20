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Маркус Фойлнер
№8
Полузащитник
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Команда
Возраст
39
Рост
183
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
германия. бундеслига
германия. кубок
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2016/2017
2015/2016
2014/2015
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
Боруссия
1 : 1
Аугсбург
20.12.2016
20 дек. 2016
вт
22:00
минуты: 73' - 90'
Германия. Бундеслига, 16 тур
Боруссия
1
Аугсбург
1
минуты: 73' - 90' / Германия. Бундеслига, 16 тур
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:30
Аугсбург
0 : 0
Герта
19.11.2016
19 нояб. 2016
сб
17:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 11 тур
Аугсбург
0
Герта
0
был в запасе
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 3
Бавария
29.10.2016
29 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 9 тур
Аугсбург
1
Бавария
3
был в запасе
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
Фрайбург
2 : 1
Аугсбург
22.10.2016
22 окт. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 8 тур
Фрайбург
2
Аугсбург
1
был в запасе
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:30
РБ Лейпциг
2 : 1
Аугсбург
30.09.2016
30 сент. 2016
пт
21:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 6 тур
РБ Лейпциг
2
Аугсбург
1
был в запасе
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
Аугсбург
1 : 0
Дармштадт
24.09.2016
24 сент. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 5 тур
Аугсбург
1
Дармштадт
0
был в запасе
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
Байер
0 : 0
Аугсбург
21.09.2016
21 сент. 2016
ср
21:00
был в запасе
Германия. Бундеслига, 4 тур
Байер
0
Аугсбург
0
был в запасе
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
Вердер
1 : 2
Аугсбург
11.09.2016
11 сент. 2016
вс
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 2 тур
Вердер
1
Аугсбург
2
был в запасе
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
Аугсбург
0 : 2
Вольфсбург
27.08.2016
27 авг. 2016
сб
16:30
был в запасе
Германия. Бундеслига, 1 тур
Аугсбург
0
Вольфсбург
2
был в запасе