Эммерсон Бойс
№17
Защитник
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Команда
Уиган Атлетик
Возраст
41
Рост
180
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2014 09 марта 2014 вс 19:05
Манчестер Сити
1 : 2
Уиган Атлетик
09.03.2014 09 марта 2014 вс 19:05
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/4 финала
Манчестер Сити
1
Уиган Атлетик
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/4 финала