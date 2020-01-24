Бен Хамер
№18
Вратарь
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Команда
Суонси
Возраст
33
Рост
193
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
Нортгемптон Таун
0 : 0
Дерби Каунти
24.01.2020 24 янв. 2020 пт 23:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Нортгемптон Таун
0
Дерби Каунти
0
был в запасе