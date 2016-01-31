Саймон Чёрч
№18
Нападающий
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Команда
Абердин
Возраст
32
Рост
183
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
Милтон Кинс Донс
1 : 5
Челси
31.01.2016 31 янв. 2016 вс 19:00
был в запасе
Англия. Кубок, 1/16 финала
Милтон Кинс Донс
1
Челси
5
был в запасе
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
Милтон Кинс Донс
3 : 0
Нортгемптон Таун
89'
89'
89'
19.01.2016 19 янв. 2016 вт 22:45
89'
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Милтон Кинс Донс
3
Нортгемптон Таун
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 1/32 финала