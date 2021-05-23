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Хол Робсон-Кану
№4
Полузащитник
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Команда
Вест Бромвич
Возраст
32
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
отборочные матчи к чм. европа
лига наций. лига в
англия. кубок
Сезон:
2020/2021
2017/2018
2016/2017
2012/2013
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
Лидс
3 : 1
Вест Бромвич
90'
90'
90'
23.05.2021
23 мая 2021
вс
18:00
90'
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Лидс
3
Вест Бромвич
1
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
Вест Бромвич
1 : 3
Вест Хэм
19.05.2021
19 мая 2021
ср
22:15
минуты: 1' - 89'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Вест Бромвич
1
Вест Хэм
3
минуты: 1' - 89' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
16.05.2021
16 мая 2021
вс
18:30
Вест Бромвич
1 : 2
Ливерпуль
15'
15'
15'
16.05.2021
16 мая 2021
вс
18:30
15'
минуты: 1' - 82'
Англия. Премьер-лига, 36 тур
Вест Бромвич
1
Ливерпуль
2
минуты: 1' - 82' / Англия. Премьер-лига, 36 тур
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
Арсенал
3 : 1
Вест Бромвич
61'
61'
61'
09.05.2021
09 мая 2021
вс
21:00
минуты: 56' - 90'
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Арсенал
3
Вест Бромвич
1
минуты: 56' - 90' / Англия. Премьер-лига, 35 тур
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
1 : 1
Вулверхэмптон
03.05.2021
03 мая 2021
пн
20:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Вест Бромвич
1
Вулверхэмптон
1
был в запасе
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
Астон Вилла
2 : 2
Вест Бромвич
25.04.2021
25 апр. 2021
вс
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Астон Вилла
2
Вест Бромвич
2
был в запасе
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
Лестер Сити
3 : 0
Вест Бромвич
22.04.2021
22 апр. 2021
чт
22:00
минуты: 61' - 90'
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Лестер Сити
3
Вест Бромвич
0
минуты: 61' - 90' / Англия. Премьер-лига, 32 тур
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
Вест Бромвич
3 : 0
Саутгемптон
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
20:00
минуты: 76' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Вест Бромвич
3
Саутгемптон
0
минуты: 76' - 90' / Англия. Премьер-лига, 31 тур
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
Челси
2 : 5
Вест Бромвич
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
14:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Челси
2
Вест Бромвич
5
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
Кристал Пэлас
1 : 0
Вест Бромвич
13.03.2021
13 марта 2021
сб
18:00
минуты: 63' - 90'
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Кристал Пэлас
1
Вест Бромвич
0
минуты: 63' - 90' / Англия. Премьер-лига, 28 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
Вест Бромвич
0 : 0
Ньюкасл Юнайтед
07.03.2021
07 марта 2021
вс
15:00
минуты: 84' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Вест Бромвич
0
Ньюкасл Юнайтед
0
минуты: 84' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
Вест Бромвич
0 : 1
Эвертон
04.03.2021
04 марта 2021
чт
21:00
минуты: 78' - 90'
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Вест Бромвич
0
Эвертон
1
минуты: 78' - 90' / Англия. Премьер-лига, 29 тур
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
1 : 0
Брайтон & Хов
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
18:00
минуты: 83' - 90'
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Вест Бромвич
1
Брайтон & Хов
0
минуты: 83' - 90' / Англия. Премьер-лига, 26 тур
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
Бернли
0 : 0
Вест Бромвич
20.02.2021
20 февр. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0
Вест Бромвич
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
Вест Бромвич
1 : 1
Манчестер Юнайтед
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Вест Бромвич
1
Манчестер Юнайтед
1
был в запасе
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
Тоттенхэм
2 : 0
Вест Бромвич
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
15:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Тоттенхэм
2
Вест Бромвич
0
был в запасе
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
Шеффилд Юнайтед
2 : 1
Вест Бромвич
02.02.2021
02 февр. 2021
вт
21:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Шеффилд Юнайтед
2
Вест Бромвич
1
был в запасе
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
Вест Бромвич
2 : 2
Фулхэм
30.01.2021
30 янв. 2021
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Вест Бромвич
2
Фулхэм
2
был в запасе
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
Вест Бромвич
0 : 5
Манчестер Сити
84'
84'
84'
26.01.2021
26 янв. 2021
вт
23:15
минуты: 64' - 90'
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Вест Бромвич
0
Манчестер Сити
5
минуты: 64' - 90' / Англия. Премьер-лига, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Вест Хэм
2 : 1
Вест Бромвич
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 80' - 90'
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Вест Хэм
2
Вест Бромвич
1
минуты: 80' - 90' / Англия. Премьер-лига, 18 тур
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