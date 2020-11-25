Миккел Андерсен
№31
Вратарь
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Команда
Мидтьюлланд
Возраст
32
Рост
195
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
Аякс
3 : 1
Мидтьюлланд
25.11.2020 25 нояб. 2020 ср 23:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 4 тур
Аякс
3
Мидтьюлланд
1
был в запасе
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
Мидтьюлланд
1 : 2
Аякс
03.11.2020 03 нояб. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Мидтьюлланд
1
Аякс
2
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
Ливерпуль
2 : 0
Мидтьюлланд
27.10.2020 27 окт. 2020 вт 23:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ливерпуль
2
Мидтьюлланд
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 22:00
Мидтьюлланд
0 : 4
Аталанта
21.10.2020 21 окт. 2020 ср 22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Мидтьюлланд
0
Аталанта
4
был в запасе