Иан Харт
№14
Защитник
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Команда
Возраст
43
Рост
175
Вес
73
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 15:45
Борнмут
0 : 2
Ливерпуль
25.01.2014 25 янв. 2014 сб 15:45
был в запасе
Англия. Кубок, 4 раунд
Борнмут
0
Ливерпуль
2
был в запасе