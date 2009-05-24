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Джош Уолкер
№41
Полузащитник
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Команда
Нортгемптон Таун
Возраст
32
Рост
181
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2008/2009
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
Вест Хэм
2 : 1
Мидлсбро
24.05.2009
24 мая 2009
вс
18:00
минуты: 46' - 90'
Англия. Премьер-лига, 38 тур
Вест Хэм
2
Мидлсбро
1
минуты: 46' - 90' / Англия. Премьер-лига, 38 тур
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
Мидлсбро
1 : 1
Астон Вилла
16.05.2009
16 мая 2009
сб
17:00
минуты: 73' - 90'
Англия. Премьер-лига, 37 тур
Мидлсбро
1
Астон Вилла
1
минуты: 73' - 90' / Англия. Премьер-лига, 37 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
Болтон
4 : 1
Мидлсбро
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Болтон
4
Мидлсбро
1
был в запасе
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
Тоттенхэм
4 : 0
Мидлсбро
04.03.2009
04 марта 2009
ср
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Тоттенхэм
4
Мидлсбро
0
был в запасе
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
2 : 0
Ливерпуль
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
18:00
минуты: 88' - 90'
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Мидлсбро
2
Ливерпуль
0
минуты: 88' - 90' / Англия. Премьер-лига, 27 тур
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 0
Уиган Атлетик
21.02.2009
21 февр. 2009
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Мидлсбро
0
Уиган Атлетик
0
был в запасе
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
0 : 0
Блэкберн
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Мидлсбро
0
Блэкберн
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 24 тур
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 1
Сандерленд
10.01.2009
10 янв. 2009
сб
18:00
минуты: 1' - 47'
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Мидлсбро
1
Сандерленд
1
минуты: 1' - 47' / Англия. Премьер-лига, 21 тур
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Мидлсбро
29.12.2008
29 дек. 2008
пн
23:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Манчестер Юнайтед
1
Мидлсбро
0
был в запасе
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
Мидлсбро
0 : 1
Эвертон
26.12.2008
26 дек. 2008
пт
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Мидлсбро
0
Эвертон
1
был в запасе
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
Халл Сити
2 : 1
Мидлсбро
06.12.2008
06 дек. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Халл Сити
2
Мидлсбро
1
был в запасе
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
Мидлсбро
1 : 3
Болтон
22.11.2008
22 нояб. 2008
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Мидлсбро
1
Болтон
3
был в запасе