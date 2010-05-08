Хонатан Сесма
№19
Полузащитник
Подписаться
Команда
Ориуэла
Возраст
42
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
Вальядолид
2 : 1
Расинг
08.05.2010 08 мая 2010 сб 22:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2
Расинг
1
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
78'
90'
78'
90'
78'
90'
05.05.2010 05 мая 2010 ср 21:00
78'
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3
Вальядолид
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010 28 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 24 тур
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010 21 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 23 тур
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010 14 февр. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 22 тур
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 20:00
Валенсия
2 : 0
Вальядолид
06.02.2010 06 февр. 2010 сб 20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010 17 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010 09 янв. 2010 сб 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
был в запасе
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
03.01.2010 03 янв. 2010 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
Вальядолид
2 : 1
Спортинг
20.12.2009 20 дек. 2009 вс 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2
Спортинг
1
был в запасе
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
13.12.2009 13 дек. 2009 вс 19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009 22 нояб. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 11 тур
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:00
Вальядолид
1 : 2
Осасуна
23.09.2009 23 сент. 2009 ср 21:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
20.09.2009 20 сент. 2009 вс 18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 20:00
Вальядолид
2 : 4
Валенсия
13.09.2009 13 сент. 2009 вс 20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2
Валенсия
4
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 2 тур
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 22:00
Альмерия
0 : 0
Вальядолид
30.08.2009 30 авг. 2009 вс 22:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 1 тур