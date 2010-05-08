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Коронавирус
Хонатан Сесма
№19
Полузащитник
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Команда
Ориуэла
Возраст
42
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2009/2010
2008/2009
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
Вальядолид
2 : 1
Расинг
08.05.2010
08 мая 2010
сб
22:00
минуты: 1' - 58'
Испания. Примера, 37 тур
Вальядолид
2
Расинг
1
минуты: 1' - 58' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
Атлетико
3 : 1
Вальядолид
78'
90'
78'
90'
78'
90'
05.05.2010
05 мая 2010
ср
21:00
78'
минуты: 70' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Атлетико
3
Вальядолид
1
минуты: 70' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 2
Мальорка
28.02.2010
28 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 24 тур
Вальядолид
1
Мальорка
2
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 24 тур
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
Осасуна
1 : 1
Вальядолид
21.02.2010
21 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 88'
Испания. Примера, 23 тур
Осасуна
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 88' / Испания. Примера, 23 тур
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Сарагоса
14.02.2010
14 февр. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 63'
Испания. Примера, 22 тур
Вальядолид
1
Сарагоса
1
минуты: 1' - 63' / Испания. Примера, 22 тур
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:00
Валенсия
2 : 0
Вальядолид
06.02.2010
06 февр. 2010
сб
20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 21 тур
Валенсия
2
Вальядолид
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 21 тур
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
Расинг
1 : 1
Вальядолид
17.01.2010
17 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Расинг
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
Вальядолид
0 : 4
Атлетико
09.01.2010
09 янв. 2010
сб
20:00
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Вальядолид
0
Атлетико
4
был в запасе
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
Хетафе
1 : 0
Вальядолид
03.01.2010
03 янв. 2010
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Хетафе
1
Вальядолид
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
2 : 1
Спортинг
20.12.2009
20 дек. 2009
вс
19:00
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Вальядолид
2
Спортинг
1
был в запасе
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
Вальядолид
1 : 1
Малага
13.12.2009
13 дек. 2009
вс
19:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Вальядолид
1
Малага
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
Вильярреал
3 : 1
Вальядолид
22.11.2009
22 нояб. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
3
Вальядолид
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 11 тур
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
Вальядолид
1 : 2
Осасуна
23.09.2009
23 сент. 2009
ср
21:00
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 4 тур
Вальядолид
1
Осасуна
2
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 4 тур
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
Сарагоса
1 : 2
Вальядолид
20.09.2009
20 сент. 2009
вс
18:00
минуты: 81' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Сарагоса
1
Вальядолид
2
минуты: 81' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
20:00
Вальядолид
2 : 4
Валенсия
13.09.2009
13 сент. 2009
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 2 тур
Вальядолид
2
Валенсия
4
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 2 тур
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
22:00
Альмерия
0 : 0
Вальядолид
30.08.2009
30 авг. 2009
вс
22:00
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 1 тур
Альмерия
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 1 тур