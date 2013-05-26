Айосе (Айосе Диас Диас)
№21
Защитник
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Команда
Тенерифе
Возраст
39
Рост
175
Вес
70
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
Малага
3 : 1
Депортиво
26.05.2013 26 мая 2013 вс 21:00
минуты: 1' - 66'
Испания. Примера, 37 тур
Малага
3
Депортиво
1
минуты: 1' - 66' / Испания. Примера, 37 тур
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
Вальядолид
1 : 0
Депортиво
11.05.2013 11 мая 2013 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Вальядолид
1
Депортиво
0
был в запасе
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
Депортиво
0 : 0
Атлетико
04.05.2013 04 мая 2013 сб 22:59
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Депортиво
0
Атлетико
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
Бетис
1 : 1
Депортиво
29.04.2013 29 апр. 2013 пн 22:59
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Депортиво
1
был в запасе
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
Леванте
0 : 4
Депортиво
13.04.2013 13 апр. 2013 сб 19:00
был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Леванте
0
Депортиво
4
был в запасе
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
Депортиво
3 : 2
Сарагоса
06.04.2013 06 апр. 2013 сб 21:00
минуты: 87' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Депортиво
3
Сарагоса
2
минуты: 87' - 90' / Испания. Примера, 30 тур
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
Депортиво
0 : 0
Райо Вальекано
02.03.2013 02 марта 2013 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Депортиво
0
Райо Вальекано
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
Депортиво
1 : 2
Реал
71'
71'
71'
23.02.2013 23 февр. 2013 сб 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Депортиво
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
Севилья
3 : 1
Депортиво
15.02.2013 15 февр. 2013 пт 23:30
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Севилья
3
Депортиво
1
был в запасе
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
Атлетико
6 : 0
Депортиво
09.12.2012 09 дек. 2012 вс 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Атлетико
6
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 19:00
Депортиво
2 : 3
Бетис
42'
42'
42'
02.12.2012 02 дек. 2012 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Депортиво
2
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
Депортиво
0 : 2
Леванте
18.11.2012 18 нояб. 2012 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Депортиво
0
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 18:00
Депортиво
1 : 0
Мальорка
04.11.2012 04 нояб. 2012 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Депортиво
1
Мальорка
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
Сельта
1 : 1
Депортиво
27.10.2012 27 окт. 2012 сб 21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
1
Депортиво
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
Райо Вальекано
2 : 1
Депортиво
06.10.2012 06 окт. 2012 сб 17:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 7 тур
Райо Вальекано
2
Депортиво
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 7 тур
24.09.2012 24 сент. 2012 пн 22:30
Депортиво
0 : 2
Севилья
24.09.2012 24 сент. 2012 пн 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Депортиво
0
Севилья
2
был в запасе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
Депортиво
1 : 1
Хетафе
01.09.2012 01 сент. 2012 сб 21:00
был в запасе
Испания. Примера, 3 тур
Депортиво
1
Хетафе
1
был в запасе
27.08.2012 27 авг. 2012 пн -:-
Валенсия
3 : 3
Депортиво
27.08.2012 27 авг. 2012 пн -:-
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Валенсия
3
Депортиво
3
был в запасе
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 20:00
Депортиво
2 : 0
Осасуна
20.08.2012 20 авг. 2012 пн 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Депортиво
2
Осасуна
0
был в запасе