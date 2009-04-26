Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Евро-2020
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Лента
Матч-центр
Мой гол
Евро-2020
Футбол
Календарь
Таблица
Новости
Материалы
Футболисты
Сборные
Клубы
Турниры
Неймар Да Силва
Антон Шунин
Эрлинг Браут Холанд
Лионель Месси
Александр Головин
Криштиану Роналду
Эден Азар
Александр Кокорин
Артем Дзюба
Никола Влашич
Франсуа Камано
Россия
Англия
Испания
Польша
Италия
Словакия
Швеция
Франция
Хорватия
Финляндия
Белоруссия
Локомотив
Зенит
ЦСКА
Манчестер Сити
Спартак
Кельн
Челси
Рома
Барселона
Химки
Манчестер Юнайтед
Евро-2020
Кубок Америки
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
Россия
Неймар
Евро-2020
Антон Шунин
Лига чемпионов
Лига Европы
Альфонсо Дэвис
РПЛ
Эрлинг Холанд
Локомотив
Кубок России
Англия
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Новости
Материалы
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Новости
Материалы
Бокс
Новости
Материалы
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Материалы
Новости
Политика
Новости
Материалы
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Жан-Клод Даршевиль
№0
Нападающий
Подписаться
Команда
Возраст
45
Рост
174
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
Сезон:
2008/2009
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009
26 апр. 2009
вс
18:00
минуты: 1' - 28'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Валансьен
1
минуты: 1' - 28' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
Валансьен
0 : 2
Ле Ман
18.04.2009
18 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
0
Ле Ман
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
11.04.2009
11 апр. 2009
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
Валансьен
2 : 0
Осер
1'
70'
1'
70'
1'
70'
04.04.2009
04 апр. 2009
сб
20:00
1'
70'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2
Осер
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
Валансьен
3 : 2
Гавр
14.03.2009
14 марта 2009
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3
Гавр
2
был в запасе
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
Марсель
0 : 0
Валансьен
07.03.2009
07 марта 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
35'
35'
35'
28.02.2009
28 февр. 2009
сб
21:00
35'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2
Лилль
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
Гренобль
0 : 0
Валансьен
59'
59'
59'
08.02.2009
08 февр. 2009
вс
19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009
31 янв. 2009
сб
21:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
Лорьян
1 : 1
Валансьен
27'
27'
27'
17.01.2009
17 янв. 2009
сб
21:00
27'
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1
Валансьен
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 21 тур