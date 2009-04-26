Жан-Клод Даршевиль
№0
Нападающий
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Команда
Возраст
45
Рост
174
Вес
76
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
Сошо
1 : 1
Валансьен
26.04.2009 26 апр. 2009 вс 18:00
минуты: 1' - 28'
Франция. Лига 1, 33 тур
Сошо
1
Валансьен
1
минуты: 1' - 28' / Франция. Лига 1, 33 тур
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
Валансьен
0 : 2
Ле Ман
18.04.2009 18 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Валансьен
0
Ле Ман
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 32 тур
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
Нанси
2 : 0
Валансьен
11.04.2009 11 апр. 2009 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нанси
2
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
Валансьен
2 : 0
Осер
1'
70'
1'
70'
1'
70'
04.04.2009 04 апр. 2009 сб 20:00
1'
70'
минуты: 1' - 76'
Франция. Лига 1, 30 тур
Валансьен
2
Осер
0
минуты: 1' - 76' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
Валансьен
3 : 2
Гавр
14.03.2009 14 марта 2009 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Валансьен
3
Гавр
2
был в запасе
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
Марсель
0 : 0
Валансьен
07.03.2009 07 марта 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 77'
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 77' / Франция. Лига 1, 27 тур
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
Валансьен
2 : 0
Лилль
35'
35'
35'
28.02.2009 28 февр. 2009 сб 21:00
35'
минуты: 1' - 80'
Франция. Лига 1, 26 тур
Валансьен
2
Лилль
0
минуты: 1' - 80' / Франция. Лига 1, 26 тур
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
Гренобль
0 : 0
Валансьен
59'
59'
59'
08.02.2009 08 февр. 2009 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Гренобль
0
Валансьен
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
Валансьен
1 : 0
Ницца
31.01.2009 31 янв. 2009 сб 21:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 22 тур
Валансьен
1
Ницца
0
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 22 тур
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
Лорьян
1 : 1
Валансьен
27'
27'
27'
17.01.2009 17 янв. 2009 сб 21:00
27'
минуты: 1' - 75'
Франция. Лига 1, 21 тур
Лорьян
1
Валансьен
1
минуты: 1' - 75' / Франция. Лига 1, 21 тур