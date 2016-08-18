Крис Бойд
№9
Нападающий
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Команда
Килмарнок
Возраст
37
Рост
183
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 19:30
Краснодар
4 : 0
Партизани
60'
60'
60'
18.08.2016 18 авг. 2016 чт 19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Краснодар
4
Партизани
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 4 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
Стабек
0 : 1
Коннас Куэй
24'
24'
24'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Стабек
0
Коннас Куэй
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
РоПС
1 : 1
Шэмрок Роверс
71'
71'
71'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 19:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
РоПС
1
Шэмрок Роверс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:15
Коннас Куэй
0 : 0
Стабек
67'
67'
67'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 21:15
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Коннас Куэй
0
Стабек
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд