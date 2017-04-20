Томас Буффель
№7
Полузащитник
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Команда
Зюлте-Варегем
Возраст
40
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2017 20 апр. 2017 чт 22:05
Генк
1 : 1
Сельта
20.04.2017 20 апр. 2017 чт 22:05
минуты: 1' - 72'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Генк
1
Сельта
1
минуты: 1' - 72' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
Сельта
3 : 2
Генк
67'
67'
67'
13.04.2017 13 апр. 2017 чт 22:05
67'
минуты: 62' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
Сельта
3
Генк
2
минуты: 62' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/4 финала
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
Генк
1 : 1
Гент
16.03.2017 16 марта 2017 чт 21:00
минуты: 1' - 74'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Генк
1
Гент
1
минуты: 1' - 74' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
Гент
2 : 5
Генк
09.03.2017 09 марта 2017 чт 23:05
минуты: 45' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Гент
2
Генк
5
минуты: 45' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
Генк
1 : 0
Астра
23.02.2017 23 февр. 2017 чт 23:05
минуты: 76' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Генк
1
Астра
0
минуты: 76' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
Астра
2 : 2
Генк
16.02.2017 16 февр. 2017 чт 21:00
минуты: 88' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Астра
2
Генк
2
минуты: 88' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала