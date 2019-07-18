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Легкая атлетика
Новости
Материалы
Биатлон
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Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Коронавирус
Крис Бурк
№14
Полузащитник
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Команда
Ротерхэм
Возраст
37
Рост
175
Вес
68
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
англия. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2019/2020
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
Килмарнок
0 : 2
Коннас Куэй
18.07.2019
18 июля 2019
чт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Килмарнок
0
Коннас Куэй
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:00
Коннас Куэй
1 : 2
Килмарнок
11.07.2019
11 июля 2019
чт
21:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Коннас Куэй
1
Килмарнок
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд