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Коронавирус
Кевин Томсон
№22
Полузащитник
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Команда
Рейнджерс
Возраст
36
Рост
188
Вес
86
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2009/2010
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
Севилья
1 : 0
Рейнджерс
09.12.2009
09 дек. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
Севилья
1
Рейнджерс
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 6 тур
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
Рейнджерс
0 : 2
Штутгарт
26'
26'
26'
24.11.2009
24 нояб. 2009
вт
22:45
минуты: 1' - 77'
Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
Рейнджерс
0
Штутгарт
2
минуты: 1' - 77' / Лига Чемпионов Групповой этап, 5 тур
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
Униря
1 : 1
Рейнджерс
04.11.2009
04 нояб. 2009
ср
22:45
минуты: 1' - 85'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Униря
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 85' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
Рейнджерс
1 : 4
Униря
20.10.2009
20 окт. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Рейнджерс
1
Униря
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
Рейнджерс
1 : 4
Севилья
29.09.2009
29 сент. 2009
вт
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Севилья
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
Штутгарт
1 : 1
Рейнджерс
16.09.2009
16 сент. 2009
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Штутгарт
1
Рейнджерс
1
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур