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Коронавирус
Барри Фергюсон
№16
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
178
Вес
74
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
Сезон:
2010/2011
2009/2010
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
Тоттенхэм
2 : 1
Бирмингем Сити
44'
44'
44'
22.05.2011
22 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 38 тур
Тоттенхэм
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 38 тур
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
Бирмингем Сити
0 : 2
Фулхэм
15.05.2011
15 мая 2011
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 37 тур
Бирмингем Сити
0
Фулхэм
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 37 тур
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
Ньюкасл Юнайтед
2 : 1
Бирмингем Сити
07.05.2011
07 мая 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 36 тур
Ньюкасл Юнайтед
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 36 тур
01.05.2011
01 мая 2011
вс
14:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Вулверхэмптон
01.05.2011
01 мая 2011
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 35 тур
Бирмингем Сити
1
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 35 тур
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
Челси
3 : 1
Бирмингем Сити
20.04.2011
20 апр. 2011
ср
21:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 28 тур
Челси
3
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 28 тур
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 0
Сандерленд
16.04.2011
16 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Бирмингем Сити
2
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
Блэкберн
1 : 1
Бирмингем Сити
09.04.2011
09 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Блэкберн
1
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 32 тур
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:00
Бирмингем Сити
2 : 1
Болтон
02.04.2011
02 апр. 2011
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 31 тур
Бирмингем Сити
2
Болтон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 31 тур
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
Уиган Атлетик
2 : 1
Бирмингем Сити
19.03.2011
19 марта 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 30 тур
Уиган Атлетик
2
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 30 тур
15.02.2011
15 февр. 2011
вт
22:45
Бирмингем Сити
0 : 2
Ньюкасл Юнайтед
15.02.2011
15 февр. 2011
вт
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 18 тур
Бирмингем Сити
0
Ньюкасл Юнайтед
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 18 тур
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 0
Сток Сити
12.02.2011
12 февр. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Бирмингем Сити
1
Сток Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 27 тур
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
16:30
Вест Хэм
0 : 1
Бирмингем Сити
06.02.2011
06 февр. 2011
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 26 тур
Вест Хэм
0
Бирмингем Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 26 тур
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
Бирмингем Сити
2 : 2
Манчестер Сити
02.02.2011
02 февр. 2011
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 25 тур
Бирмингем Сити
2
Манчестер Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 25 тур
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
Манчестер Юнайтед
5 : 0
Бирмингем Сити
22.01.2011
22 янв. 2011
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 24 тур
Манчестер Юнайтед
5
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 24 тур
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Астон Вилла
16.01.2011
16 янв. 2011
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 23 тур
Бирмингем Сити
1
Астон Вилла
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 23 тур
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
Блэкпул
1 : 2
Бирмингем Сити
04.01.2011
04 янв. 2011
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 22 тур
Блэкпул
1
Бирмингем Сити
2
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 22 тур
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
20:30
Бирмингем Сити
0 : 3
Арсенал
01.01.2011
01 янв. 2011
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 21 тур
Бирмингем Сити
0
Арсенал
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 21 тур
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Манчестер Юнайтед
28.12.2010
28 дек. 2010
вт
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 20 тур
Бирмингем Сити
1
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 20 тур
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
Вулверхэмптон
1 : 0
Бирмингем Сити
12.12.2010
12 дек. 2010
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 17 тур
Вулверхэмптон
1
Бирмингем Сити
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 17 тур
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
Бирмингем Сити
1 : 1
Тоттенхэм
04.12.2010
04 дек. 2010
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 16 тур
Бирмингем Сити
1
Тоттенхэм
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 16 тур
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