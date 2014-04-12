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Карлос Куэльяр
№3
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
190
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
англия. кубок
Сезон:
2013/2014
2012/2013
2011/2012
2010/2011
2009/2010
2008/2009
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
Сандерленд
0 : 1
Эвертон
12.04.2014
12 апр. 2014
сб
17:07
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 34 тур
Сандерленд
0
Эвертон
1
был в запасе
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
Тоттенхэм
5 : 1
Сандерленд
07.04.2014
07 апр. 2014
пн
22:00
минуты: 1' - 72'
Англия. Премьер-Лига, 33 тур
Тоттенхэм
5
Сандерленд
1
минуты: 1' - 72' / Англия. Премьер-Лига, 33 тур
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
Сандерленд
1 : 2
Вест Хэм
31.03.2014
31 марта 2014
пн
22:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 32 тур
Сандерленд
1
Вест Хэм
2
был в запасе
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
Арсенал
4 : 1
Сандерленд
22.02.2014
22 февр. 2014
сб
18:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 27 тур
Арсенал
4
Сандерленд
1
был в запасе
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
Халл Сити
1 : 0
Сандерленд
25'
25'
25'
02.11.2013
02 нояб. 2013
сб
18:00
25'
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 10 тур
Халл Сити
1
Сандерленд
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 10 тур
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:30
Сандерленд
2 : 1
Ньюкасл Юнайтед
27.10.2013
27 окт. 2013
вс
16:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 9 тур
Сандерленд
2
Ньюкасл Юнайтед
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 9 тур
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
Суонси
4 : 0
Сандерленд
19.10.2013
19 окт. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 8 тур
Суонси
4
Сандерленд
0
был в запасе
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:30
Сандерленд
1 : 2
Манчестер Юнайтед
05.10.2013
05 окт. 2013
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 7 тур
Сандерленд
1
Манчестер Юнайтед
2
был в запасе
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:00
Сандерленд
1 : 3
Ливерпуль
29.09.2013
29 сент. 2013
вс
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-Лига, 6 тур
Сандерленд
1
Ливерпуль
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-Лига, 6 тур
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
Вест Бромвич
3 : 0
Сандерленд
21.09.2013
21 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 5 тур
Вест Бромвич
3
Сандерленд
0
был в запасе
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
Сандерленд
1 : 3
Арсенал
14.09.2013
14 сент. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 4 тур
Сандерленд
1
Арсенал
3
был в запасе
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
Кристал Пэлас
3 : 1
Сандерленд
31.08.2013
31 авг. 2013
сб
19:30
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 3 тур
Кристал Пэлас
3
Сандерленд
1
был в запасе
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
Сандерленд
0 : 1
Фулхэм
17.08.2013
17 авг. 2013
сб
17:00
был в запасе
Англия. Премьер-Лига, 1 тур
Сандерленд
0
Фулхэм
1
был в запасе