Эндрю Уэбстер
№4
Защитник
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Команда
Ковентри
Возраст
39
Рост
183
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:45
Арсенал
4 : 0
Ковентри
24.01.2014 24 янв. 2014 пт 22:45
минуты: 1' - 90'
Англия. Кубок, 4 раунд
Арсенал
4
Ковентри
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Кубок, 4 раунд