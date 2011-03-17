Саша Папач
№5
Защитник
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Команда
Возраст
41
Рост
185
Вес
78
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
Рейнджерс
0 : 1
ПСВ
17.03.2011 17 марта 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
Рейнджерс
0
ПСВ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/8 финала
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
Рейнджерс
1 : 1
Спортинг
17.02.2011 17 февр. 2011 чт 23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала
Рейнджерс
1
Спортинг
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Плей-офф, 1/16 финала