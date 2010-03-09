Нуно (Нуно )
№0
Вратарь
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Команда
Возраст
47
Рост
188
Вес
84
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
Арсенал
5 : 0
Порту
09.03.2010 09 марта 2010 вт 22:45
был в запасе
Лига Чемпионов, 1/8 финала
Арсенал
5
Порту
0
был в запасе