Сердар Эзкан
№21
Полузащитник
Подписаться
Команда
Возраст
34
Рост
177
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
03.11.2009 03 нояб. 2009 вт 22:45
Бешикташ
0 : 3
Вольфсбург
03.11.2009 03 нояб. 2009 вт 22:45
минуты: 1' - 46'
Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
0
Вольфсбург
3
минуты: 1' - 46' / Лига Чемпионов Групповой этап, 4 тур
21.10.2009 21 окт. 2009 ср 21:45
Вольфсбург
0 : 0
Бешикташ
21.10.2009 21 окт. 2009 ср 21:45
был в запасе
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Вольфсбург
0
Бешикташ
0
был в запасе
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 19:30
ЦСКА
2 : 1
Бешикташ
30.09.2009 30 сент. 2009 ср 19:30
минуты: 73' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
ЦСКА
2
Бешикташ
1
минуты: 73' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
15.09.2009 15 сент. 2009 вт 21:45
Бешикташ
0 : 1
Манчестер Юнайтед
15.09.2009 15 сент. 2009 вт 21:45
минуты: 1' - 59'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
0
Манчестер Юнайтед
1
минуты: 1' - 59' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур