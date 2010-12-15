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Ибрахим Узулмез
№0
Полузащитник
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Команда
Возраст
47
Рост
175
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига чемпионов групповой этап
Сезон:
2010/2011
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
Бешикташ
2 : 0
Рапид
15.12.2010
15 дек. 2010
ср
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Бешикташ
2
Рапид
0
был в запасе
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
ЦСКА
1 : 2
Бешикташ
02.12.2010
02 дек. 2010
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
ЦСКА
1
Бешикташ
2
был в запасе
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
Порту
1 : 1
Бешикташ
60'
60'
60'
04.11.2010
04 нояб. 2010
чт
23:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Порту
1
Бешикташ
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 4 тур
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
Бешикташ
1 : 3
Порту
69'
69'
69'
21.10.2010
21 окт. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 79'
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Бешикташ
1
Порту
3
минуты: 1' - 79' / Лига Европы Групповой этап, 3 тур
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
Рапид
1 : 2
Бешикташ
30.09.2010
30 сент. 2010
чт
20:00
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Рапид
1
Бешикташ
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 2 тур
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
Бешикташ
1 : 0
ЦСКА
16.09.2010
16 сент. 2010
чт
22:05
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Бешикташ
1
ЦСКА
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Групповой этап, 1 тур