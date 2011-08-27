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Коронавирус
Эдуар Сиссе
№22
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
185
Вес
82
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
лига чемпионов
лига чемпионов групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2011/2012
2010/2011
2009/2010
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
Осер
4 : 1
Аяччо
85'
85'
85'
27.08.2011
27 авг. 2011
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 4 тур
Осер
4
Аяччо
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 4 тур
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
Осер
2 : 2
Марсель
14.08.2011
14 авг. 2011
вс
18:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 2 тур
Осер
2
Марсель
2
был в запасе
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
Марсель
2 : 2
Сошо
06.08.2011
06 авг. 2011
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 1 тур
Марсель
2
Сошо
2
был в запасе