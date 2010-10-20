Али Тандоган
№21
Полузащитник
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Команда
Возраст
43
Рост
174
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
Манчестер Юнайтед
1 : 0
Бурсаспор
63'
63'
63'
20.10.2010 20 окт. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 71'
Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
Манчестер Юнайтед
1
Бурсаспор
0
минуты: 1' - 71' / Лига Чемпионов Групповой этап, 3 тур
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
Рейнджерс
1 : 0
Бурсаспор
84'
84'
84'
29.09.2010 29 сент. 2010 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
Рейнджерс
1
Бурсаспор
0
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 2 тур
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
Бурсаспор
0 : 4
Валенсия
14.09.2010 14 сент. 2010 вт 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бурсаспор
0
Валенсия
4
минуты: 1' - 90' / Лига Чемпионов Групповой этап, 1 тур