Гекхан Зан
№5
Защитник
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Команда
Возраст
39
Рост
192
Вес
85
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 16:00
Галатасарай
1 : 0
Ювентус
11.12.2013 11 дек. 2013 ср 16:00
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
Галатасарай
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 6 тур
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
Реал
4 : 1
Галатасарай
27.11.2013 27 нояб. 2013 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
Реал
4
Галатасарай
1
минуты: 1' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 5 тур
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
Ювентус
2 : 2
Галатасарай
80'
80'
80'
02.10.2013 02 окт. 2013 ср 21:45
минуты: 25' - 90'
Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур
Ювентус
2
Галатасарай
2
минуты: 25' - 90' / Лига чемпионов Групповой этап, 2 тур