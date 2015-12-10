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Коронавирус
Сердар Куртулуш
№2
Защитник
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Команда
Бешикташ
Возраст
33
Рост
184
Вес
79
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
лига чемпионов квалификация
Сезон:
2015/2016
2014/2015
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
Спортинг
3 : 1
Бешикташ
10.12.2015
10 дек. 2015
чт
23:05
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 6 тур
Спортинг
3
Бешикташ
1
был в запасе
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
Бешикташ
2 : 0
Скендербеу
26.11.2015
26 нояб. 2015
чт
21:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 5 тур
Бешикташ
2
Скендербеу
0
был в запасе
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
19:00
Бешикташ
1 : 1
Локомотив
05.11.2015
05 нояб. 2015
чт
19:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 4 тур
Бешикташ
1
Локомотив
1
был в запасе
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
Локомотив
1 : 1
Бешикташ
22.10.2015
22 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 3 тур
Локомотив
1
Бешикташ
1
был в запасе
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
Бешикташ
1 : 1
Спортинг
01.10.2015
01 окт. 2015
чт
20:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 2 тур
Бешикташ
1
Спортинг
1
был в запасе
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
Скендербеу
0 : 1
Бешикташ
17.09.2015
17 сент. 2015
чт
22:00
был в запасе
Лига Европы Групповой этап, 1 тур
Скендербеу
0
Бешикташ
1
был в запасе